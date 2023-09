Veröffentlicht am 2. September 2023 von wwa

UNKEL – Sachbeschädigung zum Nachteil eines Kindergartens in Unkel

Zwischen Donnerstagabend, 31. August 2023, 18:00 Uhr und Freitagmorgen, 01. September 2023, 07:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Kindergartens in Unkel-Scheuren mit einem Stein eingeworfen. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei