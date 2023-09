Veröffentlicht am 2. September 2023 von wwa

VETTELSCHOSS – Verkehrsunfall in Vettelschoß – Kradfahrer verletzt

Samstagmittag, 02. September 2023 um 13:32 Uhr ereignete sich in Linz ein Verkehrsunfal, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Ein 29-jähriger Paketzusteller befuhr rückwärts den Heideweg in Vettelschoß und übersah ein nachfolgendes Motorrad. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der 69-jährige Motorradfahrer und seine 67-jährige Ehefrau (Sozius) erlitten multiple Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Personen sind voraussichtlich, so die Polizei, nicht schwerstverletzt. Die Polizei bedankte sich für die hohe Hilfsbereitschaft der angrenzenden Nachbarschaft, die neben der Erstversorgung der verletzten Personen auch bei der Umsetzung des nicht mehr fahrbereiten Motorades sowie der Straßenreinigung unterstützt hat. Quelle: Polizei