STADT NEUWIED – „Repair Café Neuwied“ steht in den Startlöchern – Erster Termin: 27. September im Stadtteiltreff der Sozialen Stadt

Es geht los: Das „Repair Café Neuwied“ öffnet ab Ende September zweimal im Monat seine Türen. Die Premiere steigt am Mittwoch, 27. September, im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, Neuwied. Der zweite Termin lädt am Mittwoch, 11. Oktober, in die Räume von ReThink e.V. in Heimbach-Weis (Pfarrheim St. Margaretha, Burghofstraße 1a). Künftig ist an jedem zweiten Mittwoch im Monat eine Reparaturwerkstatt in Heimbach-Weis geplant. Jeden vierten Mittwoch im Monat wird im Stadtteilbüro der Sozialen Stadt Neuwied gewerkelt.

Repariert werden kann in der Reparaturwerkstatt dann grundsätzlich alles, was man mit zwei Händen tragen kann. Ob Kaffeemaschine, Toaster oder Heckenschere – wichtig ist, dass vorab eine telefonische oder schriftliche Anmeldung erfolgt und diese bestätigt werden muss.

Im Vorfeld hatten Soziale Stadt, Mehrgenerationenhaus Neuwied und ReThink in Kooperation zu einem Planungstreffen eingeladen. Dabei sollte zunächst das Interesse abgefragt und zusammen mit freiwillig Engagierten Ideen entwickelt werden, um einen gemeinsamen „Fahrplan“ aufzustellen. Und das mit Erfolg: Mehr als 30 motivierte Neuwiederinnen und Neuwieder waren dem Aufruf gefolgt. Vom Hobbytüftler über den Elektromeister bis hin zum Ingenieur oder die Freiwilligen, die bei der Organisation und Umsetzung unterstützen möchten, bei allen war die Vorfreude groß. Und auch die Initiatoren waren begeistert vom großen Zuspruch und freuen sich auf die kommenden Termine.

Wer ebenfalls mitwirken möchte, erhält weitere Informationen im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied, telefonisch unter 02631 863 070 oder per E-Mail an stadtteilbuero@stadt-neuwied.de.

