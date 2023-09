Veröffentlicht am 3. September 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Anna Vedder als Prüfungsbeste geehrt

Die gesamte Kreisverwaltung Altenkirchen ist mächtig stolz auf eine junge Kollegin: Anna Vedder hat ihre dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten mit dem landesweit besten Prüfungsergebnis abgeschlossen. Dafür gab es eine besondere Urkunde der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), die jetzt von Landrat Dr. Peter Enders überreicht wurde. Der Verwaltungschef gratulierte im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dieser „tollen Leistung“. Nicht nur Anna Vedder selbst könne stolz sein, sondern auch die Kreisverwaltung als Arbeitgeber: „Das Ergebnis zeigt uns, dass hier offenbar eine gute Ausbildung stattfindet. Viele unserer Auszubildenden schneiden regelmäßig gut ab, aber die Beste in Rheinland-Pfalz zu stellen, ist natürlich bemerkenswert.“

Die Wissenerin hatte nach dem Abitur am Kopernikus-Gymnasium zunächst ein Lehramtsstudium begonnen, sich dann aber 2020 für eine Ausbildung bei der Kreisverwaltung entschieden. Als angehende Verwaltungsfachangestellte hatte sie verschiedene Abteilungen durchlaufen, am Ende standen an zwei Tagen vier schriftliche und zusätzlich noch eine mündliche Prüfung an – mit einer herausragenden Punktezahl und einem „sehr gut“.

Groß ist die Freude bei allen Verantwortlichen im Kreishaus auch deshalb, weil Anna Vedder der Verwaltung erhalten bleiben wird, besonders bei Marc Schwan, dem Leiter der Kommunalaufsicht, in dessen Referat die 22-Jährige nun arbeitet: „Ich freue mich, so eine qualifizierte Mitarbeiterin in unseren Reihen zu haben.“ Erstes großes Projekt werde die Vorbereitung und Begleitung der Kommunalwahl im nächsten Jahr sein.

Foto: Anna Vedder hat bei den Verwaltungsfachangestellten als Prüfungsbeste abgeschnitten. Die Gratulanten (v.l.): Eva Engel (Personalabteilung), Marc Schwan, Andiolina Barrientos (Personalabteilung), Dr. Peter Enders und Nadine Hüsch (Personalabteilung). Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl