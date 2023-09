Veröffentlicht am 3. September 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Mitmachen bei einem richtig sauberen Ding! – World Cleanup Day: Neuwied räumt am 16. September auf

Hier ein paar Kippenstummel und Plastikverpackung, da gleich ein ganzes Set alter Autoreifen oder gar ein ausrangierter Kühlschrank – in der Natur und in den Städten lässt sich schnell Müll und Unrat finden, der dort eigentlich nichts zu suchen hat. Wenn die ganze Welt am 16. September beim World Cleanup Day diesen achtlos beseitigten Abfall sammelt, macht auch Neuwied wieder mit. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup“ und den Servicebetrieben (SBN) hofft die Stadt Neuwied wieder auf zahlreiche Teilnehmende, um gemeinsam in Neuwied aufzuräumen.

Bereits zum fünften Mal beteiligt sich Neuwied an der weltweiten Aufräumaktion. Dabei setzen die ehrenamtlichen Engagierten von 10 bis 13 Uhr ein klares Zeichen für eine saubere Stadt: Ob als Einzelperson, in einer Gruppe oder mit dem Verein, der Schule oder der Kita können die Aktiven auf einer Fläche ihrer Wahl – in der City, im eigenen Stadtteil oder in der Straße direkt vor der eigenen Haustür – aufräumen. Erstmals haben außerdem vor allem Schulen und Kitas die Möglichkeit, sich vorab bei einer Projektwoche vom 11. bis 15 September an der Aktion zu beteiligen. Gut zu wissen: Wer unbedingt mitanpacken möchte, allerdings samstags bereits verplant ist, kann ebenfalls auf die Projektwoche ausweichen.

Beim Cleanup Day geht es nicht nur darum, den Müll aus der Umwelt zu entfernen.

Durch die Aufräumaktion soll auch das Bewusstsein für die Themen Müllentsorgungen und Umweltverschmutzung gestärkt und dafür sensibilisiert werden, dass Abfall nicht achtlos entsorgte werden sollte. Diesem Ansatz folgt die sehr engagierte Bürgerinitiative „Clean Up Neuwied“, die ihre Wurzeln im Sonnenland hat, auch das gesamte Jahr über. Regelmäßig trifft sich die Gruppe zu Aufräumaktionen. Ganz im Sinne der städtischen Informationskampagne „Neuwied auf sauberen Pfoten“ wird die Stadt von Unrat befreit und die Einwohner zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Umweltschutz aufgerufen.

Zur Planung der gemeinsamen Aktion beim World Cleanup Day wird um Anmeldung gebeten. Daran orientiert sich auch die Auswahl der Standorte für die Müllsammelpunkte. Dort kann der Abfall abgestellt werden, der später von den SBN entsorgt wird. Wie bereits in den vergangenen Jahren stellen die SBN auch diesmal Hilfsmittel wie Warnwesten, Greifzangen und Co. zur Verfügung. Interessierte können sich auf der Homepage der Bürgerinitiative unter www.cleanup-neuwied.de anmelden. Dort gibt es auch weitere Infos.

Foto: Nicht nur Kleinigkeiten an Müll und Unrat kommt bei den Aufräumaktionen zusammen. Auch große Elektrogeräte finden die ehrenamtlich Aktiven wie vom DLRG nicht selten. Foto: Archiv Cleanup Neuwied