Veröffentlicht am 3. September 2023 von wwa

WISSEN – SSV95 Wissen

Die Herren des SSV95 Wissen befinden sich mitten in der heißen Phase der Vorbereitung für die neue Verbandsliga Saison 2023/24. Nach den intensiven Trainingseinheiten war es eine willkommene Abwechslung gegen die Freunde des VfL Hamm ein erstes Testspiel zu bestreiten. Dabei war das Ergebnis zweitrangig – vielmehr hatte man sich taktische Vorgaben wie das schnelle Umschalten in der ersten Welle für ein Spiel auf Wettkampf-Niveau gesetzt. Die Wissener Herren konnten phasenweise gute Ansätze zeigen, sodass als positiver Nebeneffekt ein deutlicher Sieg nach 60 Minuten auf der Anzeigetafel stand.

In den nächsten vier Wochen bis zum ersten Pflichtspiel steht den Herren aber noch einige Arbeit taktischer Natur sowie bei der individuellen Fitness bevor, damit man in der kommenden Verbandsliga Saison mit nunmehr insgesamt 22 Spielen bestehen kann. Da kann es auch nicht schaden, dass man am kommenden Wochenende hier in Wissen Bundesliga-Luft schnuppern darf. Über das bevorstehende Trainingslager der Handball Bundesliga-Damenmannschaft des HSV Solingen‑Gräfrath vom 25.-27. August in der eigenen RS+-Halle, kommt man zu der Ehre, von der Trainerin des HSV trainiert zu werden, um auch neue spannenden Impulse im Training zu setzen. Das absolute Highlight für die vielen Handball-Fans der Gegend ist dann das Testspiel des HSV Solingen-Gräfrath gegen den 1. FSV Mainz 05, dass am Samstag, den 26. August ab 16:30h ausgetragen wird.

Zum nächsten Testspiel lädt der CVJM Waldbröl am 02. September ein, ehe das erste Heimspiel und gleichzeitig Auftakt für die neue Saison am 16.09. um 19 Uhr gegen die Reserve aus Bad Ems stattfindet. Der SSV freut sich auf zahlreiche Unterstützung.