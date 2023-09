Veröffentlicht am 3. September 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Deich und Alter Friedhof: Führungen am 17. September

Allerlei Wissenswertes rund um den Deich und den Alten Friedhof erhalten Interessierte am Sonntag, 17. September. Denn dann bietet die Tourist-Information Neuwied wieder zwei interessante Führungen an, die nicht nur für Gäste der Stadt empfehlenswert sind.

Eine außergewöhnliche Atomsphäre macht den Alten Friedhof von Neuwied zu einem einzigartigen Kleinod. Zahlreiche historisch wertvolle Denkmäler erinnern an bekannte Neuwieder Familien, die dort ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Bei der Führung – am Tag des Friedhofs – richtet sich der Fokus auch auf das alte Friedhofsgärtnerhäuschen, in dem eine Galerie an historischen Porträts dieser Persönlichkeiten zu finden ist. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Friedhofseingang an der Julius-Remy-Straße.

Für die Deichführung ist der Treffpunkt um 15 Uhr am Deichinformationszentrum. Von dort aus erkundet die Gruppe bei dem informativen Spaziergang die komplette Deichmauer und ein Stück des anschließenden Erddeichs und erfährt spannende Details über das imposante Bauwerk.

Die Kosten für die Führungen betragen 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de möglich. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad oder per Bus erkundet. Termine und Details finden Interessierte unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen. Foto: Simon Zimpfer