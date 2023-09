Veröffentlicht am 3. September 2023 von wwa

LINZ – Sommerkirche im Pfarrgarten in Linz

Die Stühle und Bänke haben letztlich nicht ausgereicht, denn viele Menschen hatten an diesem sonnigen Sonntagmorgen den Weg hoch zur Linzer Martinskirche gefunden, um dem Festgottesdienst im Pfarrgarten bei zu wohnen.

Zu Mariä Himmelfahrt im August werden in der Messe traditionell Kräutersträußchen gesegnet. Ein schöner Brauch, der in St. Martin seit vielen Jahren gepflegt wird. Die Sträußchen wurden am Vortag von Pastor Anhalt und fleißigen Helferinnen auf den Linzer Höhen gesammelt und gemeinsam gebunden. Nach dem Gottesdienst durften die Besucher sich je ein gesegnetes Sträußchen aus dem Korb nehmen. Diese schmücken nun sicher viele Haushalte, verbreiten ihren wohlriechenden Duft und bringen so Segen. (mabe) Fotos: Marlies Becker