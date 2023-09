Veröffentlicht am 3. September 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Schätze entdecken und Schnäppchen machen – Flohmarkt am 16. September in der Innenstadt mit Neuerungen

Ob Nützliches oder echte Raritäten – so manches Schmuckstück wartet auf dem Flohmarkt am Samstag, 16. September, in der Neuwieder Innenstadt auf neue Eigentümer. Dort dürfen alle ihre Waren anbieten, die am Markttag rechtzeitig vor Ort sind. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dieses Mal gibt es allerdings ein paar Neuerungen, die Interessierte beachten sollten.

Wer am 16. September seine Keller- und Dachbodenschätze zu Geld machen möchte, muss früh aufstehen. Der Aufbau der Stände im Bereich der Fußgängerzone an der Langendorfer Straße zwischen Marktstraße und Luisenstraße sowie in der Schlossstraße beginnt um 6 Uhr morgens. Anders als bisher ist dieses Mal der Einlass aufs Flohmarkt-Gelände begrenzt und endet – solange noch Platz vorhanden ist – um 8.45 Uhr. Bei Bedarf wird die Ausstellungsfläche um Teile der Schlossstraße und der Engerser Straße ergänzt. Sind auch diese Erweiterungsbereiche bereits vor dem letzten Einlass gefüllt, endet dieser vorzeitig. Für nicht-gewerbliche Flohmarktstände wird eine ermäßigte Standgebühr erhoben: Für den klassischen Tapeziertisch-Stand (3 Meter Länge x 1 Meter Tiefe + 1 Meter Stehfläche dahinter) zahlen private Aussteller 2,50 Euro pro laufenden Meter. Für Standgrößen mit mehr als 3 Metern erhöht sich die Gebühr auf 5 Euro pro Meter. Das gilt auch, wenn die Tiefe von 2 Metern überschritten wird.

Die Zufahrt zum Marktgelände erfolgt ausschließlich über die Langendorfer Straße aus Richtung Irlich. Flohmarktbeschicker sollten sich in der linken Fahrspur in die Warteschlange einreihen, bis die Einfahrt geöffnet wird. Da immer nur ein Teil der Fahrzeuge den Marktbereich befahren kann, müssen Autos nach dem Ausladen umgehend vom Gelände gebracht werden. Nur so kann ein reibungsloser Ablauf mit möglichst geringen Wartezeiten eingehalten werden. Die Zufahrt auf das Gelände zum Abbau der Stände ist nicht vor 16 Uhr möglich. Das Amt für Stadtmarketing empfiehlt Ausstellern und Besuchern, die gebührenfreien Parkplätze unter der Rheinbrücke zu nutzen.

Alle wichtigen Infos finden interessierte Flohmarktbeschicker online unter www.neuwied.de/flohmarkt.

Foto: Welcher Schatz lässt sich hier bergen? Zwischen Alltagshelfern, Klimbim und Schnickschnack lässt sich an den Flohmarktständen in Neuwieds Innenstadt auch am 16. September sicherlich wieder die ein oder andere wertvolle Rarität finden. Foto: Franz-Josef Dehenn