Veröffentlicht am 3. September 2023 von wwa

OBERBIEBER – Freundliche Kinderfiguren zum Schulanfang

Sie wollen es zum Schulanfang nicht bei den vielen Klagen über unangepasste Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmenden belassen, sondern für die Sicherheit von Schulkindern aktiv sein: Seit mehr als zehn Jahren helfen Oberbieberer Feuerwehrleute, freundliche Kinder-Figuren an Oberbieberer Straßen aufzustellen. Sie sollen sympathisch auf eine besonders angepasste Fahrweise zum Schulanfang zum Schutz gerade auch der neuen Schulkinder werben. Eine Eltern-Initiative hatte die Aktion ins Leben gerufen und unterstützt sie auch aktuell. Da die bisherigen, einst in einer Schul-AG der Grundschule gebastelten Figuren in die Jahre gekommen waren, haben Wehrleute und die evangelische Kindertagesstätte nun neue hergestellt. Ein Holzhandel aus Niederbieber spendierte für den guten Zweck Spanholzplatten. Zwei Feuerwehrleute spendeten zudem zwei große Banner der Deutschen Verkehrswacht, die ebenfalls im Ort zur Schulstartzeit für denselben Zweck werben.

Foto: An der Hauptverkehrsstraße in Oberbieber werben dank Eltern-Initiative, Feuerwehrleuten, evangelischem Kindergarten und einem Holzhandel zum Schulstart freundliche Kinder-Figuren für vorsichtiges Fahren.