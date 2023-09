Veröffentlicht am 3. September 2023 von wwa

MAINZ – Wechsel in der Geschäftsführung des Landesmusikrats

Der seit 14 Jahren amtierende Geschäftsführer des Landesmusikrats Etienne Emard ist im Juli 2023 ins rheinland-pfälzische Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gewechselt, wo er die Leitung des Referats „Musik und Stiftung Villa Musica“ übernommen hat. Seine Nachfolgerin Verena Beatrix Schulte hat zum 15. Juli 2023 ihre Stelle als Geschäftsführerin des Landesmusikrats angetreten. Etienne Emard wurde in Neustadt an der Weinstraße geboren und studierte in Görlitz, Salamanca (Spanien) und Kaiserslautern Kulturmanagement. Nach seiner Tätigkeit als Mitarbeiter in der Operndirektion der Sächsischen Staatsoper Dresden (Semperoper) übernahm er im Jahr 2006 die Geschäftsführung des Internationalen Forums für Kultur und Wirtschaft in Dresden. Von 2009 – 2023 war er Geschäftsführer des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz und engagierte sich zeitgleich ehrenamtlich als Generalsekretär der Hermann-Hildebrandt-Stiftung Mainz, der er seit Juli 2023 als Mitglied des Stiftungsrats angehört.

In seiner 14-jährigen Amtszeit hat Etienne Emard den Landesmusikrat Rheinland-Pfalz geprägt und professionalisiert wie kein zweiter. Exemplarisch seien an dieser Stelle einige strukturelle Meilensteine erwähnt: So wurden dem Landesmusikrat zum 1. Januar 2013 alle LandesJugendEnsembles und Landeswettbewerbe in Rheinland-Pfalz übertragen; außerdem seit September 2017 der „Zukunftsprozess Laienmusik“ auf den Weg gebracht, aus dem später das „Laienmusikprogramm“ hervorging – ein Förderprogramm der Landesregierung zur Weiterentwicklung und Zukunftssicherung der Laien-/Amateurmusik. Um der MusikKultur insbesondere nach Corona wieder auf die Beine zu helfen, führte Emard im März 2023 die breit angelegte Imagekampagne „Musik vereint“ des Landesmusikrats und seiner Mitgliedsverbände und -institutionen durch.

Die neue Geschäftsführerin Verena Beatrix Schulte wurde 1989 in Lemgo geboren und kann bereits auf eine beeindruckende Karriere als Flötistin zurückblicken. Sie studierte Orchestermusik an der Hochschule für Musik Detmold, der Royal Academy in London und am Mozarteum in Salzburg, gewann als Jugendliche und Erwachsene unzählige Solistenpreise und spielte in namhaften Profiorchestern (Junge Deutsche Philharmonie, Theater Augsburg, Staatsoper Stuttgart und Hannover, NDR Radiophilharmonie Hannover, um nur einige zu nennen). Gemeinsam mit der Harfenistin Hanna Rabe gründete sie im Jahr 2010 das vielfach ausgezeichnete QUEENS DUO mit zahlreichen Radiomitschnitten und zwei CD-Veröffentlichungen. Im Jahr 2023 setzten die beiden Musikerinnen in Bielefeld erstmalig ein interdisziplinäres und partizipatives Kammermusikfestival, das BeMusic Festival, um, bei dem Verena Beatrix Schulte die künstlerische Leitung und Organisation des Festivals übernahm. Sie erweiterte ihre beeindruckende Karriere durch ihre Arbeit im Bereich Kulturmanagement. Im Jahr 2020 und 2021 war sie als freie Mitarbeiterin in der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes tätig, wo sie das Referat der Sonderbeauftragten für Holocausterinnerung und Antisemitismusbekämpfung unterstützte. Anschließend arbeitete sie für die Internationale Allianz zur Holocausterinnerung, bevor sie sich als Promotionsstudentin im Bereich Kulturpolitik an die Universität Hildesheim begab. Foto: ©Landesmusikrat RP / Stefan F. Sämmer