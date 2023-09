Veröffentlicht am 1. September 2023 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall mit Flucht in der Neuwieder Innenstadt

Freitagmorgen, 01. September 2023 wurde der Polizei Neuwied mitgeteilt, dass ein Fahrzeug an der Kreuzung Schloßstraße / Elfriede-Seppi-Straße ins Schleudern geraten und mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr kollidiert sei. Der Fahrzeugführer sei anschließend weitergefahren, von der Fahrbahn abgekommen und wenige Meter später mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert. Vor Ort konnte der Unfallhergang so bestätigt werden. Zwei Personen wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und zumindest leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Der Bereich um die Straßen im Innenstadt-Bereich in Neuwied war auf Grund von Reinigungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt. Dabei kam es teils zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei