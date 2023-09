Veröffentlicht am 1. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Überfall auf Lotto-Laden in Altenkirchen (WW)

Freitagnachmittag, 01. September 2023 kam es gegen kurz nach 14:00 Uhr zu einem bewaffneten Überfall auf den Lotto-Laden in der Marktstraße 11 in Altenkirchen (Westerwald). Zwei männliche, schwarz gekleidete und maskierte Täter betraten den Laden und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden Männer zu Fuß mit geringer Tatbeute in Richtung der Straße Im Hähnchen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im Bereich der Fußgängerzone und in der Nähe des Marktplatzes in Altenkirchen am 01. September 2023 gegen 14:00 Uhr zwei circa 1,80 Meter große, schlanke und komplett schwarz gekleidete Männer gesehen? Wer kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Wurden sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise nehmen die Kriminalpolizei in Betzdorf 02741-9260 oder die Polizeiinspektion Altenkirchen 02681-9460 entnehmen. Quelle: Polizei