Veröffentlicht am 2. September 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – „Nacht der Genüsse“ am 9. September – Kulinarisches und Kultur sind wieder Trumpf in Hamm (Sieg)

Drei Jahre hintereinander ist die Traditionsveranstaltung ausgefallen, und viele regelmäßige Besucher haben sie vermisst: die Nacht der Genüsse in Hamm (Sieg). Am Samstag, 9. September, 16 Uhr, ist es endlich wieder soweit – es darf im und um das Kulturhaus geschlemmt, geklönt und verschiedenen Musikstilen gelauscht werden.

Die Organisatoren vom „Aktionskreis Kultur“ in Hamm haben für einige kulturelle Beiträge und vor allem ein breites kulinarisches Angebot gesorgt. Heimische Vereine und einige „Profis“ werden für die Besucher sorgen. Vom edlen Wein bis zur Wildwurst und von Pils bis Pizza reicht die Palette.

Das musikalische Programm ist ein Klassiker bei Veranstaltungen in der Raiffeisengemeinde, nichtsdestotrotz immer wieder gern gehört: die Jagdhornbläser des Hegerings Hamm werden um 16 Uhr die Veranstaltung eröffnen, gefolgt vom Auftritt der Bläserklasse der IGS Hamm (Sieg). Im Anschluss lässt gegen 16.45 Uhr die Big Band der Schule ihr Können.

Um 17.15 Uhr wird die Adele-Pleines-Stiftung offiziell ihre Spenden übergeben, bevor um 18 Uhr die Schräglage Jazzband zu den Instrumenten greift. Trotz dreijähriger Pause in Hamm (Sieg) ist auch der „Mann am Klavier“ Hamm treu geblieben: Jörg Hegemann, der Boogie-Woogie-Pianist, der alles gibt an seinem Instrument, tritt ab 19.30 Uhr auf.

Hegemann war schon so oft bei der „Nacht der Genüsse“ zu Gast, dass man ihn eher als guten Bekannten, denn als einen der ganz Großen des Musikgeschäfts ansieht. Er tritt mit und für Weltkonzerne aus Deutschland auf und tourt europaweit ebenso wie in Übersee. Er spielt mit großen Stars und in bekannten Fernsehsendungen, und betätigt sich außerdem als künstlerischer Leiter von Festivals seines Genres.

In Hamm wird Jörg Hegemann am 9. September wieder versuchen, den Flügel im Kulturhaus zum Aufgeben zu bringen. Auf jeden Fall werden wieder seine Finger fliegen und der Schweiß fließen.

Foto: Jörg Hegemann ist einer der bekanntesten Boogie-Woogie-Pianisten und in Hamm (Sieg) schon ein alter Bekannter. Bei der „Nacht der Genüsse“ ist er wieder dabei. Foto: Werner Wagner