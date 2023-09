Veröffentlicht am 2. September 2023 von wwa

MAINZ – Post-Covid-Ambulanzen alleine sind nicht genug! – Fraktionsvorsitzender Streit: „Von der Erkenntnis bis zum Handeln ist die Ampel in Mainz zu langsam!“

Das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit in Mainz hat am Dienstag in einer Pressemeldung den Start der angekündigten Post-Covid-Ambulanzen für September angekündigt. Diese Ambulanzen sollen „für komplexe Fälle die interdisziplinäre Versorgung der Patientinnen und Patienten in einem Netzwerk mit Facharztangeboten“ koordinieren.

Die Landesärztekammer hat in einer Stellungnahme ihres Präsidenten Günther Matheis an dem Konzept Kritik geübt: „Problematisch bleibt weiterhin die Vergabe von Facharztterminen, die zur Diagnose und Weiterbehandlung nötig sind. Es fehlt vor allem an Kardiologen, Lungenfachärzten und Neurologen.“ Dieser Mangel an Fachärzten wird zu langen Wartezeiten bei der Terminvergabe führen, ein Problem, das auch die neuen Ambulanzen nicht lösen werden.

Dies sieht auch Christian Zöpfchen, Generalssekretär der FREIEN WÄHLER, so: „Grundsätzlich ist die Einrichtung der Post-Covid-Ambulanzen ja ein richtiger Schritt. Aber Post-Covid-Ambulanzen alleine sind nicht genug. Die Landesregierung ist gefordert, endlich energische Schritte zur Beseitigung des Fachärztemangels einzuleiten. Den Patienten bringt die Koordination zu wenig, wenn sie dann doch monatelang auf einen Facharzttermin warten müssen, weil es einfach zu wenig Fachärzte gibt.“

Ein anderes Problem könnte das Patientenverhalten sein. Die rheinland-pfälzische Vertretung des Verbandes der Ersatzkassen (VDEK) betont: Der Hausarzt muss die erste Anlaufstelle der Patienten sein und bleiben. Er kennt den Patienten und kann am besten einschätzen, ob und wenn ja welche Fachärzte hinzugezogen werden müssen. Wenn jetzt die Patienten statt zum Hausarzt direkt zu den Post-Covid-Ambulanzen gehen, funktioniert das System nur noch bedingt.

Der Fraktionsvorsitzende der FREIEN WÄHLER Joachim Streit kritisiert, dass die Post-Covid-Ambulanzen erst jetzt starten. „Die Meldungen von schweren Erkrankungen nach Covid-Infektionen liegen schon zwei Jahre vor. Andere Bundesländer haben schneller reagiert. Hier wiederholt sich, was wir schon im Ahrtal schmerzlich erleben mussten: Von der Erkenntnis bis zum Handeln ist die Ampel in Mainz zu langsam!“