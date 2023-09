Veröffentlicht am 1. September 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Kreis investiert in Sicherheit und Zugänglichkeit an IGS Neuwied – 1,97 Millionen Euro für Brandschutz und Barrierefreiheit

Die Integrierte Gesamtschule Johanna Loewenherz in Neuwied (IGS) wird in den kommenden Jahren einem umfassenden Umbau unterzogen. Ein Teil der Schule, genauer das Haus „ROT“, erhält eine brandschutztechnische Sanierung sowie barrierefreie Zugänge. „Geplant ist die Installation eines Aufzuges, um für alle Schülerinnen und Schüler eine uneingeschränkte Zugänglichkeit zu gewährleisten“, erläutert der Kreisbeigeordnete Michael Mahlert, „Außerdem werden die Brandschutztüren erneuert und im Rahmen der Maßnahme die Unterrichtsräume und Flure in den betroffenen Bereichen saniert.“

Kaum zu übersehen, ist die neue Fluchttreppe, die über vier Geschosse an der Gebäudeseite errichtet wurde. Im Falle einer Evakuierung bietet sie fortan eine sichere und vor allem schnelle Fluchtmöglichkeit.

„Mit den Umbaumaßnahmen an der IGS wird den Schülerinnen und Schülern künftig eine sichere und moderne Lernumgebung geboten“, freut sich Landrat Achim Hallerbach, „Der neue Aufzug, der im Treppenhaus eingebaut wird, setzt zudem ein positives Signal hinsichtlich Inklusion und Chancengleichheit.“

Die Arbeiten werden bis zu den Sommerferien im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Finanziell gefördert wird das Vorhaben durch das Kommunale Investitionsprogramm (KI 3.0, Kapitel 2). Die Gesamtkosten von rund 1,97 Millionen Euro, werden zu 90 Prozent von der Förderung übernommen.

Foto: Der Abteilungsleiter des Immobilienmanagements Rüdiger David, Landrat Achim Hallerbach, die zuständige Projektleiterin des Immobilienmanagements, Katrin Weiß, Hausmeister der IGS, Hans-Jürgen Schmitz und der 1.Kreisbeigeordnete Michael Mahlert bei einer Baubesprechung auf der neuen Fluchttreppe am Haus ROT. Im Falle einer Evakuierung ermöglicht die Treppe eine sichere und schnelle Flucht. Foto: Martin Boden (Kreisverwaltung Neuwied)