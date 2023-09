Veröffentlicht am 1. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – UDINIS Kinder-Quatsch-Spielezirkus

UDINIS Kinder-Quatsch-Spielezirkus hat seinem Namen volle Ehre gemacht. Mit 30 Kindern zwischen 6 und 9 Jahren war die Zirkuswoche mehr als ausgebucht. UDINI kam mit vollem Equipment angereist, so dass alle etwas Tolles zum Üben fanden. Es gab die verschiedensten Balanciergeräte, wie Rola Bola, Pedalos und Rollen in verschiedenen Größen. Zum Jonglieren konnte zwischen Tüchern, Tellern, Keulen, Pois, Flowersticks, Jonglierbälle, Feuerstäben und Diabolos gewählt werden.

Nach Vorstellung der verschiedenen Möglichkeiten und angeleiteten Übungseinheiten am ersten Tag fanden alle sehr schnell ihre Lieblingsgeräte, mit denen fleißig die ganze Woche trainiert wurde. Immer wieder fanden sich kleine Gruppen zusammen, die Choreographien einstudierten, um die Wette rollten oder einfach miteinander spielten und Spaß hatten. Mehrmals täglich wurde gemeinsam mit allen gespielt, gesungen und getanzt. Zwischendurch immer wieder kleine Aufführungen von schon Entstandenem, so dass alle voneinander und miteinander lernen und wachsen konnten.

Die Kinder hatten die Möglichkeit eigene Gaben zu entdecken und zu entfalten, was sie sehr kreativ nutzten und mit immer wieder neue Ideen kamen. Der Donnerstag stand somit den ganzen Tag unter dem Motto „Aufführungsvorbereitung“ und Auswählen und Feilen an den von den kleinen Artisten selbst kreierten Shows, bei denen natürlich auch die Clowns nicht fehlen durften.

Am Freitag dann Generalprobe und am Nachmittag der Höhepunkt: Aufführung für Eltern und Bekannte, die in reichlicher Zahl erschienen. Da war die Aufregung groß! Die Begeisterung der Zuschauer auch! Das Klatschen wollte gar kein Ende nehmen. Zum Abschluss erhielten alle eine Zirkusurkunde und ein kleines Präsent der Ortsgemeinde. Dann kam die tollste Überraschung … die Kinder hatten heimlich eine fantastische Show für uns Zirkusmitarbeiter*innen eingeübt … einfach klasse!!! Chapeau!! Wir erhielten von den Kindern Blumen und Schokolade. Da war es nicht einfach die Freudentränen zurück zu halten.