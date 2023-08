Veröffentlicht am 31. August 2023 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Beschlagnahme von zwei Motorrädern mit gefälschten Kennzeichen

Durch Anwohner wurde Beschwerde über ein überlautes Motorrad geführt, dass in den vergangenen Tagen mehrfach die L 307 (Ortsumgehung Höhr-Grenzhausen) befahren hat. Durch weitere Hinweise und polizeiliche Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte auf einen konkreten Standort dieses Motorrads in der Ortslage von Höhr-Grenzhausen. Die Anschrift wurde am 29. August 2023 gegen 20:30 Uhr überprüft, wobei dieses Motorrad vorgefunden wurde sowie ein weiteres. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass es sich bei den angebrachten amtlichen Kennzeichen um Totalfälschungen handelt. Beide Motorräder wurden mit dem Ziel der Einziehung durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Quelle: Polizei