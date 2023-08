Veröffentlicht am 31. August 2023 von wwa

BENDORF – 44-jähriger Autofahrer aus Bendorf beleidigt Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle

Dienstag, 29. August 2023, führten Beamte der Polizei Bendorf eine Verkehrskontrolle in der Siegburger Straße durch. Gegen 12:30 Uhr wurde ein 44 Jahre alter Mann in die Kontrollstelle gewunken, da dieser nicht angeschnallt war. Zum Erstaunen der eingesetzten Beamten rief der Mann durch das geöffnete Seitenfenster, dass das ja wohl jetzt nicht wahr wäre, er wäre schließlich erst vor wenigen Tagen von der Polizei angehalten worden, weil er nicht angeschnallt gewesen sei. Deshalb werde er diesmal nicht bezahlen.

Der Versuch, dem Verkehrsteilnehmer die Rechtslage ruhig zu erklären endete darin, dass er lauthals die Beamten als „Saupack“ beschimpfte, was wiederum bei den umstehenden Passanten zu Kopf schütteln und Unverständnis führte. Nach der Kontrolle verließ die Person die Kontrollstelle mit ihrem Pkw, allerdings wiederum nicht angeschnallt.

Circa 10 Minuten später lief der Mann an der Kontrollstelle vorbei und beschimpfte die Beamten aus der Ferne mit als „Penner“. Den Herren erwarten nunmehr zwei Owi-Anzeigen wegen des Fahrens ohne Sicherheitsgurt und zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung. Ferner wurde die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, die nunmehr in eigener Zuständigkeit die charakterliche Eignung des Fahrzeugführers prüft und gegebenenfalls die Fahrerlaubnis entzieht. Quelle: Polizei