Veröffentlicht am 31. August 2023 von wwa

WISSEN – Sommerfest im Seniorenzentrum St. Josef

Das Seniorenzentrum St. Josef in der Wissener Brückhöfe hatte wieder zu seinem beliebten Sommerfest eingeladen. Nach dem Grußwort von Daphne Tillmanns seitens der Einrichtungsleitung zur Eröffnung fand ein ökumenischer Wortgottesdienst mit den Geistlichen Martin Weber und Vinzenz Scholl statt. Die weitere Moderation übernahm Marion Merferd vom Sozialen Dienst. Dann konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner einem schönen Unterhaltungsprogramm widmen.

Den Anfang machten Beate und Antonia Weitz mit einigen gekonnten Flötenbeiträgen, dem sich das gemeinsame Kaffeetrinken folgte. Auch der Auftritt des Tanzstudios BALÉ einschließlich der munteren „Golden Girls“ löste den verdienten Beifall aus. Weiterhin überzeugte der Männergesangverein Birken-Honigsessen mit mehreren Stücken. Harald Heidemann zog mit seiner Drehorgel zunächst durch die einzelnen Stockwerke und erfreute dann die Zuhörer unter freiem Himmel.

Gleiches galt für Aloys Reuber und sein Akkordeon sowie Trompeter Marius Menn. Für die Kinder hatte man einige Attraktionen vorbereitet und auch die Tombola war gut bestückt. Ein Dankeschön ging in diesem Zusammenhang an die großzügigen Spender der Preise. Am späten Nachmittag wurde es dann endlich Zeit für den Auftritt von Küchenchef Markus Melschenko und seinem Team. Man warf den Grill an und zauberte zur Zufriedenheit der Festgäste allerhand Leckereien herbei. Es war eine schöne Veranstaltung, da dürfte wohl Einigkeit geherrscht haben. (bt) Foto: Bernhard Theis