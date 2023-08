Veröffentlicht am 31. August 2023 von wwa

ERPEL – Verkehrsunfall in Erpel auf der B 42

Mittwochabend kam es zu einem Auffahrunfall auf der B 42 in Erpel. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Neustadt wollte am Ortsausgang nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Ein nachfolgender 44-jähriger Mann aus Erpel erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei