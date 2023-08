Veröffentlicht am 31. August 2023 von wwa

DIERDORF – Fahrerin ohne Fahrerlaubnis in Harschbach unterwegs

Am späten Mittwochabend fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streife in der Hauptstraße in Dierdorf ein PKW mit einer defekten Kennzeichenbeleuchtung auf. Bei der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die 42jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Frau wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Zudem ist ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden. Quelle: Polizei