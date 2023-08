Veröffentlicht am 31. August 2023 von wwa

PRACHT – Helfer im Einsatz an den Wanderwegen in Pracht

In den vergangenen Wochen haben die Helfer intensiv an den vier Wanderwegen rund um und in der Gemarkung Pracht gearbeitet. Nach der Bestandsaufnahme (wie viele Pfosten und Hinweisschilder fehlen) erfolge das Aufstellen der Pfosten. Sage und schreibe fehlen über 20 Pfosten die in der vergangenen Zeit geklaut oder demoliert wurden. In Arbeitsgruppen aufgeteilt konnten in der vergangenen Woche 8 Pfosten neu aufgestellt werden. In den nächsten Tagen werden die restlichen Pfosten gesetzt. Auch wurden über 80 Hinweisschilder aufgearbeitet (neu gestrichen) und werden wieder montiert.

Die Arbeitsgruppen gehen davon aus, dass bis Ende September der ROTE, der GELGE, der BLAUE und auch der LILA Wanderweg wieder komplett hergestellt sind.