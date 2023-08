Veröffentlicht am 30. August 2023 von wwa

OBERSTEINEBACH – „Just for fun“. Hier ist der Name Programm.

Seit April 2022 singt „Just for fun“ zusammen mit dem Hauptziel Freude am Singen und der Gemeinschaft zu haben. Neben dem Proben von verschiedenen Genres wie Pop, Folk, Schlager, Gospel und neuem geistlichem Lied etc. kommen daher auch Eis essen, Grillen, Raclette-und Spieleabende etc. und natürlich nette Gespräche nicht zu kurz.

Wir wollen in diesen nicht immer einfachen Zeiten etwas für uns tun, alle 14 Tage freitags um 19.00 Uhr für 1,5 Stunden im Dorfgemeinschaftshaus in Obersteinebach Spaß am Singen haben und etwas für Seele und Herz tun – also etwas, was sonst meist zu kurz kommt. Neben Sängerinnen und Sängern, die schon Chorerfahrung hatten sind auch einige absolute Neulinge dabei, die sich in den mehrstimmigen Gesang erst hineinhören und sich an Noten herantasten müssen. Aber alle machen das mit Unterstützung aller wirklich toll und sind mit Begeisterung dabei. Wir singen mit Gitarrenbegleitung, Playback und a capella. Bisher war der Start sehr harmonisch und erfolgreich, sodass nun offiziell ein Verein gegründet wird.

Bei der Gründungsversammlung waren 19 Personen im Alter von 28 bis 74 Jahren beteiligt. Die Hierarchie soll bewusst flach gehalten werden und so besteht der frisch gewählte Vorstand besteht aus der 1. Vorsitzenden, Julia-Anna Klein aus Bürdenbach, der Kassenwartin Radostina Niestroj aus Thalhausen und der Schriftführerin Heidi Süßenberger aus Güllesheim. Chorleiterin ist Anja Ziegelmeier aus Dasbach, die mit Witz und Können durch die Musik führt und nicht nur Lieder, sondern auch Hintergründiges vermittelt. 34 Jahre Chorleitungserfahrung mit Chören aus dem Rhein-Sieg-Kreis können hier einfließen.

Drei Auftritte hat „Just for fun“ bisher wahrnehmen können. Premiere hatte der Chor bereits nach vier Proben (!) bei der Kirmes in Obersteinebach – die Feuertaufe. Den ersten großen Auftritt mit Mikrophonierung hatten wir dann auf der Bühne beim Chöretreffen des Chores in Neuwied Oberbieber. Alle haben ihr Bestes gegeben. Nach unseren musikalischen Beiträgen waren wir überwältigt und dankbar von der positiven Resonanz von etlichen Besuchern, Chorsängern und Chorleitern, die die Leistung des „Kükenchors“ bemerkenswert fanden. Wir hatten jedenfalls viel Spaß, genauso wie bei unserem dritten Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt in Puderbach und das scheint bei den Zuhörern angekommen zu sein, die uns mit viel Applaus bedachten. In den nächsten Wochen steht die Mitwirkung bei einer Beerdigung, beim Chöretreffen in Oberbieber und der Weihnachtsmarkt in Puderbach an. Wir singen auch auf Hochzeiten und Jubiläen (Geburtstagen etc.) und wo man uns hören möchte.

AUFRUF: Wir brauchen noch singkräftige Herren im Bass jeden Alters, können aber auch in allen Stimmen und Instrumentalisten noch Unterstützung gebrauchen!!! Hier muss keiner perfekt sein und statt allein unter der Dusche können wir auch zusammen singen. Einfach unverbindlich verbeischauen und beim Singen Spaß haben!

Probe ist alle 14 Tage ab 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 56593 Obersteinebach.

Foto: Vorstandsmitglieder: (v.l.): Ulla Groß (Kassenprüferin), Julia-Anna Klein (1.Vorsitzende), Anja Ziegelmeier (Chorleitung), Heidi Süßenberger (Schriftführerin, Renate Korbach (Kassenprüferin)