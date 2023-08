Veröffentlicht am 30. August 2023 von wwa

NEUWIED – Lana Horstmann trifft Kriminalpolizei Neuwied – Die Landtagsabgeordnete traf sich mit der Leitung der Kriminalpolizei Neuwied.

Lana Horstmann, MdL führte ein Gespräch mit Leiter Michael Vomland sowie seinem Stellvertreter Wolfgang Kluwig von der Kripo Neuwied. In diesem Austausch berichteten die Beamten über die aktuellen Herausforderungen und Veränderungen der Polizeiarbeit. Es ist allen Beteiligten wichtig, diese offenen und konstruktiven Gesprächsrunden fortzuführen, um aus dem Alltag heraus an die Politik zu berichten. „Wie wichtig die Arbeit der Beamtinnen und Beamten ist, zeigt sich bei den vielseitigen Herausforderungen jeden Tag aufs Neue. Oftmals ist es selbstverständlich, dass unsere Polizei oder auch die gesamte Blaulichtfamilie rund um die Uhr verfügbar sind. Aber dies ist nur mit großem Einsatz und Engagement möglich. Daher ein herzliches Dankeschön.“ so Lana Horstmann.