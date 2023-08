Veröffentlicht am 30. August 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Niederländisch für Anfänger (A1-a)

Am 14. September beginnt an der Stefan-Andres-Realschule in Unkel eine aufregende Reise – ein Niederländisch-Kurs für all jene, die sich in die faszinierende Welt dieser Sprache stürzen möchten. Dieser Kurs ist maßgeschneidert für jene, die sich zum ersten Mal mit der niederländischen Sprache auseinandersetzen oder ganz neu einsteigen wollen. Erleben Sie eine interaktive Kursgestaltung, die darauf abzielt, Alltagsgespräche auf schnelle und effektive Weise zu meistern. Von Szenarien im Supermarkt bis hin zu Urlaubssituationen – hier erlernen Sie praxisnah, wie Sie sich mühelos verständigen können. Gemeinsam mit den Teilnehmenden können auch Wunschthemen besprochen und in Kleingruppen erarbeitet werden. Ihre Reise ins Niederländische erwartet Sie!

Kursnummer: U401 Leitung: Celina-Marie Milz, Diplom Niederländisch als Zweitsprache Termin(e): 12 Abende, 14.09.2023 – 14.12.2023, Do. 19:00 – 20:00 Uhr (16 UE) Ort: Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, 53572 Unkel Gebühr: Staffelpreis (54,00 – 72,00 €) zzgl. Kopierpauschale (10,00 €) Teilnehmendenzahl: mind. 8 – max. 12 Anmeldung: Außenstelle Unkel, 02224 180616, vhs@vgvunkel.de