Veröffentlicht am 29. August 2023 von wwa

DIERDORF – Einbruch in eine Schule in Dierdorf

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag bis Montagmorgen haben unbekannte Täter eine rückwärtige Tür der Nelson-Mandela-Schule in Dierdorf aufgebrochen. In der Schule wurden die Türen des Sekretariats und sämtlicher Büroräume aufgebrochen und die Räumlichkeiten deliktstypisch durchsucht. Die Täter entwendeten eine geringe Menge an Bargeld und iPads in einer noch unbestimmten Anzahl. Die Kriminalpolizei wurde mit der Tatortaufnahme und der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei