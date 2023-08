Veröffentlicht am 29. August 2023 von wwa

NIEDERBREITBACH – Einbruchdiebstahl in eine Fischzuchtanlage im Fockenbachtal in Niederbreitbach

Freitagabend kam es im Zeitraum zwischen 19:00 und 22:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in eine Fischzuchtanlage im Fockenbachtal in Niederbreitbach. Mindestens drei unbekannte Täter verschafften sich über den Grundstückszaun Zugang. Dort wurde ein Zuchtteich mit tatorteigenem Netz abgefischt und so etliche Forellen und Karpfen mit einem Wert im unteren vierstelligen Eurobereich entnommen und vermutlich mit einem bereitgestellten Fahrzeug abtransportiert. Zudem wurde der rückwertige Bretterverschlag einer Hütte abgerissen und sich so Zutritt verschafft. Es wurden eine größere Wasserpumpe zum Abpumpen der Teiche, zwei Warthosen, sowie ein Husqvarna Freischneider entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatzeitraum im Bereich des Fockenbachtals, bei der

Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei