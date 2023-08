Veröffentlicht am 29. August 2023 von wwa

LINZ am Rhein – Erneute Sachbeschädigung der Toilette im Parkhaus Linz

Im Zeitraum zwischen dem 24. und 25. August 2023 beschädigten unbekannte Täter erneut die Herrentoilette im Parkhaus in Linz. Der WC-Rollen-Halter wurde verbogen und der Haltegriff angekokelt sowie aus der Wandverankerung gerissen. In der Vergangenheit wurden die Toiletten bereits mehrfach durch unbekannte Täter beschädigt. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen. Quelle: Polizei