Veröffentlicht am 29. August 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Roller in Linz am Rhein beschädigt und Helmfach aufgebrochen

In der Nacht zum Samstag hebelten unbekannte Täter die Sitzbank eines geparkten Roller am Linzer Bahnhof auf und entwendeten einen Helm, sowie die Fahrzeugpapiere. Weiterhin zerschlugen die Täter die Tachoscheibe. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei