Veröffentlicht am 29. August 2023 von wwa

MORSBACH – Orgelkonzert „Über Grenzen hinweg“ in St. Gertrud Morsbach mit acht Organistinnen und Organisten

Die Seelsorgebereichsmusikerinnen und -musiker der Region Oberberg und Altenkirchen erweisen der neuen Orgel in St. Gertrud ihre Referenz: Am Freitag, 22.09.23 um 19.00 Uhr stellen acht Organistinnen und Organisten die dreimanualige Seifert-Orgel mit einem farbenfrohen Programm unter dem Titel „Über Grenzen hinweg“ vor. „Über Grenzen hinweg“ bedeutet unter anderem, dass die Orgel auch mit Querflöte und ein anderes Mal gemeinsam mit dem Flügel in St. Gertrud erklingt, eine Kombination, die hier in der Region nicht so oft zu finden ist. Der Es wirken mit: Andreas Auel (Wissen), Martin Außem (Lindlar), Thorsten Schmehr (Altenkirchen), Christiane Hoffmann (Engelskirchen), Michael Bischof (Waldbröl), Stefan Barde (Wipperfürth), Dirk van Betteray (Morsbach), Regionalkantor Berhard Nick (Radevormwald) sowie die Querflötistin Susanne Ullrich. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.