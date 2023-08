Veröffentlicht am 29. August 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Hilfeleistungseinsatz im Gleisbereich der HLB Hessenbahn GmbH – Freiwillige Feuerwehr Hamm (Sieg) übte den Ernstfall

Am Sonntag stand für die Freiwillige Feuerwehr Hamm (Sieg) ein interessantes Thema auf dem Ausbildungsplan. Durch den Übungsleiter Alexander Müller wurde von der HLB Hessenbahn GmbH ein „Übungszug“ organisiert. Einsätze im Bahnbereich stellen oft besondere Herausforderungen für die Einsatzkräfte dar, so Müller zu Beginn der Übung und Ansprache am Gerätehaus Hamm (Sieg).

Um verschiedene Einsatztaktiken und Vorgehensweisen unter Realbedingungen zu üben, rückte die Wehr zum Bahnhof Au (Sieg) aus, um die Verantwortlichen der HLB Hessenbahn GmbH Björn Schäfer und Sebastian Becker am Gleis zu begrüßen. Nach einer umfassenden Sicherheitsunterweisung durch die Verantwortlichen konnte der Zug sowie das Gleisbett betreten werden. In zwei Gruppen wurden der Wehr verschiedene Sicherheitseinrichtungen und die Notabschaltung der Bahn vorgeführt, um im Ernstfall die richtigen Maßnahmen einleiten zu können.

Im weiteren Verlauf der Übung wurden durch Schäfer und Becker die „Einsatzmerkblätter für Eisenbahnfahrzeuge“ vorgestellt, und die richtige Anwendung besprochen. In den Einsatzmerkblättern werden unter anderem die Notausstiege auf einer Skizze gezeigt, Rettungs- und Versorgungsöffnungen nach Priorität aufgelistet und Gefahren durch elektrischen Strom, Flüssigkeiten und Gase aufgeführt.

Der Wehr liegen diese Merkblätter in schriftlicher sowie digitaler Form vor, damit diese im Einsatzfall schnell und zielgerichtet eingesetzt werden können. In den 90 Minuten konnten einige interessante Themen besprochen und geübt werden. Abschließend bedankte sich Alexander Müller bei der HLB Hessenbahn GmbH für die Bereitstellung des Übungszuges, sowie den Verantwortlichen Björn Schäfer und Sebastian Becker für ihre Unterstützung. (CTE) Fotos: Feuerwehr