ALTENKIRCHEN – IHK Koblenz lädt zum „Heimat shoppen“ am 8. und 9. September ein – Übergabe der kostenfreien Werbematerialien an die teilnehmenden Werbegemeinschaften

An der Initiative „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammern beteiligen sich in diesem Jahr rund 287 Händlerinnen und Händler, Gastronomen und Dienstleister aus sieben Werbe- und Aktionsgemeinschaften (Aktionskreis Altenkirchen e.V.; Aktionsgemeinschaft Betzdorf e.V.; Aktionskreis Daaden e.V.; Marktplatz Region Horhausen e.V.; Treffpunkt Wissen e.V.; Werbegemeinschaft Gebhardshain; Leistungsgemeinschaft im Raiffeisenland e.V.; sowie die Einzelhandelsgeschäfte „Rock´n Hose“ und „Vintage Kontor“) aus dem Landkreis Altenkirchen.

Die Aktionstage finden bundesweit am 8. und 9. September 2023 statt und laden dazu ein, die Geschäfte vor Ort zu entdecken. Viele Händlerinnen und Händler haben dazu spezielle Aktionen und Angebote vorbereitet. Hierfür erhielten die teilnehmenden Werbegemeinschaften in der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen kostenfreie Werbematerialien: Rund 20.100 Tüten, 2.900 Luftballons sowie 290 Plakate und Aufkleber sowie Bierdeckel wurden übergeben.

„Heimat shoppen ist eine Imagekampagne der Industrie- und Handelskammern (IHKs) für den stationären Einzelhandel. Die Kampagne macht auf den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wert des Handels, der Gastronomie und der Dienstleister in unseren Innenstädten und Ortskernen aufmerksam. Die Kampagne soll auf die Stärken des Handels hinweisen und alle Beteiligten, auch die Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden, für das Thema sensibilisieren,“ so IHK-Regionalberater Frederik Fein. © Foto: IHK Koblenz

Foto: Übergabe der „Heimat shoppen“-Werbematerialien an die Werbegemeinschaften im Landkreis Altenkirchen durch IHK-Regionalberater Frederik Fein.