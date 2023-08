Veröffentlicht am 28. August 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfall in Linz am Rhein

Sonntagabend befuhr ein 27-jähriger Mann aus Linz mitseinem Pkw die L 256 aus Richtung Rossbach kommend in Fahrtrichtung Krankenhaus. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Eine zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Krankenschwester hielt an und kümmerte sich um den Verunfallten. Im Anschluss fuhr sie ihn in das nahegelegene Krankenhaus, wo der Mann ambulant behandelt wurde. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.