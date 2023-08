Veröffentlicht am 27. August 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Linz am Rhein

Samstag, 26. August 2023 wurde in dem tatrelevanten Zeitraum zwischen 06:30 und 18:00 Uhr in der Linzhausenstraße in Linz am Rhein ein ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der objektiven Spurenlage dürfte ein Fußgänger als Täter in Betracht kommen. Konkrete Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei