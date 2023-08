Veröffentlicht am 27. August 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Einbruch in Zahnarztpraxis in Bad Hönningen

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 25. August 2023, 16:00 Uhr und Samstagabend, 26. August 2023, 20:41 Uhr hebelten unbekannte Täter ein zur Straße gerichtetes Fenster einer Zahnarztpraxis in der Bahnhofstraße in Bad Hönningen auf und betraten über die Praxis. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht angegeben werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Quelle: Polizei