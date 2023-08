Veröffentlicht am 27. August 2023 von wwa

OCKENFELS – Unfallflucht in Ockenfels – Zeugenaufruf

Samstagabend, 26. August 2023 um 19:30 Uhr bemerkte ein Mann aus Vettelschoß, dass sein zuvor am rechten Fahrbahnrand abgestellter Ford Fiesta in schwarz am linken Außenspiegel beschädigt ist. Der stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße In der Mark, Höhe Hausnummer 37, in Ockenfels abgestellt. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Quelle: Polizei