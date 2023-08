Veröffentlicht am 27. August 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Schlägerei zwischen sechs Personen in Rheinbreitbach

Sonntagmorgen, 27. August 2023 gegen 03:10 Uhr erhielt die Polizei Linz am Rhein Kenntnis über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in Rheinbreitbach. Vor Ort konnten die Beamten im Bereich der Straße hinter der Kirche eine zweier und eine vierer Gruppe im Alter von 17 und 22 Jahren feststellen, die zuvor aneinandergeraten waren. Drei Personen wiesen Prellungen sowie Schürf- und Platzwunden auf. Alle Personen waren alkoholisiert und erhielten einen Platzverweis für das Veranstaltungsgelände des Park-Festes in Rheinbreitbach. Es erfolgte zudem die Einleitung von mehreren Strafverfahren. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten. Quelle: Polizei