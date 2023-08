Veröffentlicht am 27. August 2023 von wwa

SALZ – Sachbeschädigung an einem denkmalgeschützten Haus und Diebstahl eines Verkehrszeichens

Im Tatzeitraum zwischen Samstagmorgen, 26. August 2023, gegen 06:30 Uhr und Sonntagmittag, 27. August 2023, gegen 12:30 Uhr, wurde in der Untergasse in Salz, die Schieferverkleidung von einem denkmalgeschützten Haus, vermutlich durch den Wurf von zwei Gläsern aus einer nahegelegenen Gaststätte, beschädigt. Zudem wurde ein Verkehrszeichen („Absolutes Halteverbot“) unmittelbar in der Nähe zum beschädigten Haus entwendet. Die beiden Taten, so die Polizei, dürften im Zusammenhang zur Kirmes im Ort stehen. Die Polizei Westerburg sucht daher mögliche Zeugen des Geschehens. Die können sich unter der Rufnummer 02663 98050 melden. Quelle: Polizei