Veröffentlicht am 27. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schokolade und Geschichte – Landfrauen unterwegs

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen besuchten die Schokoladenmanufaktur „Coppeneur“ in Windhagen und die Stadt Blankenberg. Organisiert hatten den Ausflug Alma Lindlein und Heike Fuchs. In der Confisérie wurde den Besucherinnen in einem Film der Weg der Kakaobohne von der Frucht bis hin zur Reise nach Europa vorgestellt. Eine Bohne gab es zu kosten und man stellte fest, dass sie sehr bitter schmeckte. Duch verschiedene Zugaben, die Damen durften jeden Schritt probieren, entstand dann das, was wir unter Schokolade kennen. Im Shop der Manufaktur war dann das Angebot an verschiedenen Pralinen riesig. Anschließend ging es nach Blankenberg, einst kleinste Stadt Deutschlands. Mit einer amüsanten Stadtführung tauchten die Landfrauen tief in die wechselvolle Geschichte Blankenberg ein. Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es dann wieder nach Hause.