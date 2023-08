Veröffentlicht am 27. August 2023 von wwa

KURTSCHEID -Sachbeschädigung in Kurtscheid

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Glasscheibe der Bushaltestelle Escherwiese in Kurtscheid in der Hochstraße durch unbekannte Täter mutwillig zerstört. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei