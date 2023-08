Veröffentlicht am 27. August 2023 von wwa

DAADEN – Ein gelungener und schöner FLOHMARKT in Daaden.

Der Arbeitskreis Kultur/ Stadt Daaden kann einen Reinerlös in Höhe von 980 Euro an den hochwassergeschädigten Kindergarten Daaden/Biersdorf spenden. Über dieses Ergebnis freute man sich sehr. 38 Stände waren am Samstag im und am Bürgerhaus Daaden aufgebaut. Es gab Kleidung, Spielsachen, Bilder, Kunst und Krempel, also alles was zu einem richtigen Trödelmarkt gehört.

Schon vor Verkaufsbeginn um 10 Uhr gingen die ersten Besucher durch die Reihen auf der Suche nach Schnäppchen. Dann füllte sich der Flohmarkt. Bis gegen 13 Uhr waren trotz der sommerlichen Hitze viele Besucher unterwegs. Erst danach wurde es ruhiger. Als die Verkäufer um

15 Uhr einpackten, lautete die Frage: wann ist denn der nächste Flohmarkt geplant? Auch der Getränke- und Würstchenverkauf florierte. Der Reinerlös aus diesem Verkauf und den Standgeldern wird im Kindergarten „Sonnenstrahl“ in Daaden/Biersdorf sicherlich große Freude hervorrufen. Der Arbeitskreis bedankt sich bei allen Verkäufern und Besuchern für die Teilnahme. Ein Dankeschön galt auch der Stadt Daaden und Hausmeister Frank Kiefel für die Unterstützung. Arbeitskreis Kultur/Stadt Daaden