Veröffentlicht am 26. August 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Sachbeschädigung an Verkehrszeichen in Bad Hönningen

In der Nacht zum Dienstag, 22. August 2023 wurde ein Verkehrszeichen in der Rudolf-Buse-Straße beschädigt. Es handelt sich um das Zeichen Fußgängerüberweg, das an einem Peitschenmast über der Fahrbahn angebracht war. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Quelle: Polizei