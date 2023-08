Veröffentlicht am 26. August 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Gurtkontrolle in Linz am Rhein

Donnerstagvormittag, 26. August 2023 führte die Polizeiinspektion in Linz mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei eine Verkehrskontrolle auf der L 253 mit dem Schwerpunkt der Überwachung der Anschnallpflicht durch. Insgesamt wurden 13 Verstöße festgestellt. Quelle: Polizei