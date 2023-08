Veröffentlicht am 26. August 2023 von wwa

RENGSDORF – Komplettentwendung eines PKW Skoda Superb in Rengsdorf

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 21. August 2023, 16:00 Uhr, und Dienstag, 22. August 2023, 14:00 Uhr ist auf dem Parkplatz eines Autohändlers in der Westerwaldstraße in Rengsdorf ein Gebrauchtwagen gestohlen worden. Hierbei handelt es sich um einen schwarzen Skoda Superb. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei