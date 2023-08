Veröffentlicht am 26. August 2023 von wwa

LINZ – Polizei durfte in der Verbandsgemeinde Linz helfen

In der Nacht zum Freitag meldete sich ein Arzt aus einer Fachklinik in Köln und bat dringend um polizeiliche Unterstützung. Der Arzt gab an, dass für eine Dialysepatientin eine Spenderniere bereit stehe, er könne die Frau jedoch telefonisch nicht erreichen. Aufgrund akuter zeitlicher Dringlichkeit müsse eine sofortige Benachrichtigung erfolgen. Zwei Beamte der Polizeiinspektion Linz machten sich auf den Weg und konnten die Patientin zu Hause antreffen und ihr die Nachricht überbringen. Nicht nur die Frau aus der Verbandsgemeinde Linz war überglücklich, es war auch ein schöner Einsatz für die Polizei. Quelle: Polizei