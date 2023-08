Veröffentlicht am 26. August 2023 von wwa

GONDRERSHAUSEN – Unbekannter Dieb in Gondershausen unterwegs

In der Nacht zwischen Donnerstag, 24. Und Freitag, 25. August 2023 wurde ein unbekannter junger Mann, circa. 20 bis 30 Jahre alt, mit Rucksack, auf einer Kamera aufgezeichnet, wie er auf einem Grundstück in der Ortslage Gondershausen herumschlich, an der Haustür und auch an einer verschlossenen Wohnmobiltür rüttelte. Zudem wurde in der gleichen Nacht gegen 2 Uhr aus einem nicht abgeschlossenen Wohnmobil, das in unmittelbarer Nähe geparkt wurde, ein Portemonnaie entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls schlief der Geschädigte darin, die Tür war nicht verschlossen, was dazu führte, dass der Dieb leichtes Spiel hatte. Die Polizei warnt eindringlich, darauf zu achten sowohl Haustüren, als auch Fahrzeugtüren abzuschließen. Wer hat ähnliche nächtliche Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Täter geben? Quelle: Polizei