26. August 2023

WISSEN – FRIEDEWALD – Im Doppelpack – „Abenteuer Heimat“ in Wissen und Friedewald

Nach dem Abenteuer ist vor dem Abenteuer: Bei der beliebten Veranstaltungsreihe zur Entdeckung des Landkreises geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag, 3. September, jeweils von 14.30 Uhr bis ca. 17 Uhr, laden Kreisvolkshochschule Altenkirchen und Westerwald-Sieg-Tourismus nach Wissen und Friedewald.

Wissen gilt gemeinhin als Zentrum des Kreises Altenkirchen, liegt an den nördlichen Ausläufern des Westerwaldes und an den Übergängen zum Bergischen Land und dem Siegerland. Auf gut 6 Kilometern wird hier Geschichte „erwandert“. Von der katholischen Kirche Kreuzerhöhung aus startend, führt der Weg in die Altstadt, von dort über die Alte Poststraße zum Kucksberg und weiter durch den Wald zur Walzwerkstraße und wieder zurück. Während der Exkursion unter Leitung von Dagmar Ueckerseifer wird die Teilnehmergruppe immer wieder an Orten verweilen, wo in Wissen Geschichte geschrieben wurde.

Mittelpunkt der Gemeinde Friedewald ist das Schloss Friedewald, es erhielt von Ludwig dem Bayern die gleichen Stadtrechte wie Frankfurt am Main, ist jedoch um einiges kleiner geblieben. Die Grafen von Sayn konnten erst im 14. Jahrhundert ihre Landeshoheit im Hohen Westerwald sichern. Eine bedeutende historische Rolle spielte das Schloss während des Dreißigjährigen Krieges als letzter Zufluchtsort für die Grafschaft. Das Schloss war seit 1949 Sitz der Evangelischen Sozialakademie Friedewald, später Stiftung Sozialer Protestantismus. Von Mitte 2000 bis 2015 wurde es als Hotel genutzt. Seit 2018 befindet sich Schloss Friedewald in Privatbesitz. Teile des Schlosses können bei zwei Führungen um 14.30 Uhr und 15.45 Uhr besichtigt werden.

Die Teilnahme kostet jeweils 5 Euro ist vor Ort zu bezahlen. Anmeldungen: E-Mail: kvhs@ak-kreis.de , Tel.: 02681-812213.