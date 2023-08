Veröffentlicht am 26. August 2023 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Fahrt unter Drogeneinfluss in Oberhonnefeld-Gierend

Am frühen Freitagabend, 25. August 2023 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus einen 20-jährigen Mann mit seinem Fahrzeug in Oberhonnefeld-Gierend. Im Verlauf der Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht des Drogenkonsums anhand eines Tests. Weiterhin hatte er ein verbotenes Einhandmesser bei sich, das die Beamten in Verwahrung nahmen. Der junge Mann durfte seine Fahrt vorerst nicht fortsetzen und muss sich weiterhin wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Quelle: Polizei