BETZDORF – Verkehrsgefährdung in Betzdorf

Freitag, 25.August 2023 kam es in der Friedrichstraße in Betzdorf unmittelbar vor dem Ortsausgang in Richtung Alsdorf zu einer Verkehrsgefährdung durch einen noch unbekannten, männlichen Fahrer eines VW-Busses, der in Richtung Betzdorf unterwegs war. Der Fahrer des VW Busses wurde nach Angaben einer Zeugin in Höhe des ehemaligen „Cafe Buchenscheidt“ aus einer Kurve auf den Gehweg herausgetragen. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer musste laut einer Zeugin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem VW-Bus zu verhindern. Laut der Zeugin soll der Fahrer des VW-Busses verbotswidrig sein Mobiltelefon bedient haben. Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere der Fahrer des abbremsenden PKWs werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei